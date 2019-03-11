2019-03-11T12:18:02+03:00
Общество

Отец на Камчатке годами пытался вырвать детей из рук матери-алкоголички

Мужчина добился своего, доказав в суде, что детям с этой женщиной находиться просто опасно
Ольга КИВА
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Отец на Камчатке годами пытался вырвать детей из рук матери-алкоголичкиОтец на Камчатке годами пытался вырвать детей из рук матери-алкоголичкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшие супруги на Камчатке после развода не единожды встречались в суде, когда речь заходила о детях. Мужчина, начиная с 2015 года, пытался забрать своих отпрысков у бедовой мамаши, которая злоупотребляла спиртным, не заботилась о детях и периодически забывала их кормить.

- В 2014 году после развода два ребенка остались с мамой. Первый иск от бывшего супруга поступил уже на следующий год. Мужчина уверял, что женщина много пьет и детьми не занимается. Тогда суд отказался удовлетворять его иск. Отец обращался в инстанцию в 2017 и 2018 годах, только с третьей попытки ему удалось вырвать детей из рук бывшей жены, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судья не мог проигнорировать тот факт, что женщина серьезно больна хроническим алкоголизмом, состоит на учете в наркологическом диспансере. Находясь в состоянии опьянения, она не отдает отчета в действиях и может навредить себе и несовершеннолетним детям. В итоге ее ограничили в родительских правах и обязали отдать детей отцу. Однако этого мужчине показалось мало, он подал апелляцию, требуя именно лишить женщину прав на детей. Мать в свою очередь подала жалобу, указывая, что оснований для лишения ее родительских прав или для их ограничения - нет. В итоге отец добился своего и забрал ребят у бывшей жены.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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