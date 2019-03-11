«Заяц» из Приморья пытался доехать до Хабаровска в товарном вагоне

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-11T09:49:07+03:00

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Безбилетный 50-летний искатель приключений решил добраться до краевой столицы оригинальным способом - забравшись в железнодорожный вагон. Мужчина, правда, не учел, что вагон - товарного типа, полуоткрытый, а на улице далеко не лето. Рискуя жизнью, «заяц» доехал от станции Спасск-Дальний до станции Ружино, где его и сняли с поезда бдительные стрелки ВОХР.

- Мужчина был снят с поезда и доставлен в дежурную часть ЛОП для установления личности, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО. - Сотрудники транспортной полиции оперативно установили личность пассажира, им оказался ранее судимый 50-летний житель села Астраханка Ханкайского района.

Помимо того, что безбилетник серьезно рисковал собственной жизнью, отправляясь в столь сомнительный вояж, он еще и нарушил множество правил, за что получил административный протокол и долгую беседу о поведении на железной дороге от инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU