2019-03-11T11:45:55+03:00
Происшествия

Сельчанка в ЕАО невольно помогла неизвестным обчистить свою же квартиру

Женщина, уходя из дома, забыла закрыть дверь, чем злоумышленники и воспользовались
Ольга КИВА
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Сельчанка в ЕАО невольно помогла неизвестному вору обчистить свою же квартируСельчанка в ЕАО невольно помогла неизвестному вору обчистить свою же квартируФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница села Амурзет оказалась в очень неудобном положении. С одной стороны - она потерпевшая, из квартиры которой неизвестные похитили телевизор стоимостью 14 тысяч рублей. С другой стороны - заявительница сама отчасти виновата в случившемся.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, женщина собралась в гости, но, уходя из дома, забыла запереть входную дверь. Когда сельчанка вернулась, то не нашла на привычном месте недавно купленную технику.

Потерпевшая обратилась в полицию и попросила найти тех, кто позарился на ее имущество. По предварительной информации, уголовное дело по статье «Кража» уже завели. Пока идет расследование этого инцидента, оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

К жителям области настоятельно рекомендуют внимательно и бережно относиться к своему имуществу. Пожалуйста, не забывайте закрывать двери и окна перед уходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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