Сельчанка в ЕАО невольно помогла неизвестным обчистить свою же квартиру
Жительница села Амурзет оказалась в очень неудобном положении. С одной стороны - она потерпевшая, из квартиры которой неизвестные похитили телевизор стоимостью 14 тысяч рублей. С другой стороны - заявительница сама отчасти виновата в случившемся.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, женщина собралась в гости, но, уходя из дома, забыла запереть входную дверь. Когда сельчанка вернулась, то не нашла на привычном месте недавно купленную технику.
Потерпевшая обратилась в полицию и попросила найти тех, кто позарился на ее имущество. По предварительной информации, уголовное дело по статье «Кража» уже завели. Пока идет расследование этого инцидента, оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
К жителям области настоятельно рекомендуют внимательно и бережно относиться к своему имуществу. Пожалуйста, не забывайте закрывать двери и окна перед уходом.
ИСТОЧНИК KP.RU