Новое название для базы «Спартак» выберут в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-11T09:38:26+03:00

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В Хабаровском крае собираются переименовать горнолыжную базу «Спартак». Выбирать название жители региона будут в четыре этапа, первый из них пройдет с 12 марта по 12 апреля на портале nasha-gora.com.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, участвовать в голосовании может каждый желающий. При этом один человек может предложить только три варианта для спортивного комплекса.

Второй этап голосования пройдет с 13 по 19 апреля. В этот период специально приглашённые эксперты отберут из поступивших предложений 10 наиболее достойных. На третьем этапе, который пройдет с 20 апреля по 19 мая, жители региона проголосуют за варианты, которые будут, по их мнению, более подходящими. На четвертом этапе, с 20 по 23 мая будет сформирован окончательный вариант названия.

Отметим, что автор выбранной идеи будет удостоен чести открыть стройку будущего горнолыжного комплекса. Этот человек заложит первый камень и получит приз в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, сейчас горнолыжная база «Спартак» не работает. Городские власти планируют ее реанимировать и сделать привлекательным местом отдыха горожан и центром спортивной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU