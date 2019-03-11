2019-03-11T09:08:21+03:00
Происшествия

Пожар на Комсомольском НПЗ полностью потушили

С огненной стихией боролись более 80 человек
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Пожар на Комсомольском НПЗ полностью потушилиПожар на Комсомольском НПЗ полностью потушилиФото: Олег УКЛАДОВ
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В 12 часов 50 минут по хабаровскому времени на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о возгорании, произошедшем на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. С предприятия эвакуировали персонал, на место незамедлительно выехали пожарные расчеты, которые приступили к борьбе со стихией.

- Полностью ликвидировать пожар удалось в 15 часов дня, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет, экологии в районе бедствия также ничто не угрожает, - сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Всего для ликвидации последствий происшествия привлекались около 80 человек личного состава и 16 единиц техники.

В настоящий момент угрозы для других производственных объектов нет, на предприятии назначена комиссия, которая будет выяснять причины возникновения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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