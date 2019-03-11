Бизнесмен в Хабаровском крае бессовестно торговал просроченными продуктами

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-11T11:20:18+03:00

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Владельца магазина в Хабаровском крае уличили в продаже просроченных продуктов. Бизнесмен спокойно торговал некачественным товаром и при этом его не мучали угрызения совести от того, что он нарушает требования сразу двух законов - «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О защите прав потребителей».

- Среди найденных просроченных товаров в магазине были икра из морской капусты, мясо цыпленка в собственном соку и консервированные шпроты. В магазине предпринимателя провели проверку, по результатам которой вынесли представление об устранении найденных недочетов. Эти требования бизнесмен уже выполнил, просроченный товар снял с реализации, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также в отношении компании возбудили административное дело, разбор которого закончился судом и штрафом. В общей сложности компанию обязали выплатить в пользу государства 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU