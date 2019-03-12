Хабаровские школьники определились, по каким предметам будут сдавать экзамены

СЕГОДНЯ 02:27 2019-03-12T03:42:53+03:00

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Хабаровские школьники готовятся к сдаче государственной итоговой аттестации. В этом году экзамены в крае сдадут 12 тысяч 999 девятиклассников. Прием заявлений от учащихся уже завершился.

- Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо успешно пройти четыре экзамена, - сообщила Екатерина Кошельникова, начальник отдела минобрнауки края. - В их числе обязательные русский язык и математика, а также два предмета по выбору. В рейтинге по-прежнему лидирует обществознание, его собираются сдавать 66 процентов обучающихся, на втором месте – информатика, на третьем - география.

Отметим, что перечь выбранных предметов можно изменить, но только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Кстати, если выпускник получит неудовлетворительный результат по одному или двум предметам, то можно попытать свой шанс еще раз в резервные дни. Если же ребенок снова не справится с заданием, то пересдать предметы разрешат только в сентябре.

Государственная аттестация пройдет в три этапа: досрочный - с 22 апреля по 14 мая, основной - с 24 мая по 2 июля и дополнительный - с 3 по 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU