Погода в Хабаровске на 12 марта 2019 года: днем до +5 градусов, мокрый снег

СЕГОДНЯ 02:01 2019-03-12T02:10:57+03:00

Погода в Хабаровске на 12 марта 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков Фото: Никанор ШУЛЬЦ

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В Хабаровском крае 12 марта в ряде районов ожидается снег, местами метель и ветер до 15-20 метров в секунду. Из-за ухудшения погоды возможны аварии на объектах топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, обрывы линий электропередачи, перехлесты проводов, нарушения в работе линий связи.

В Биробиджане небольшой мокрый снег. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +3+5.

В Хабаровске небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +3+5.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +4+6.

В Советской Гавани и Ванино снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -1+1.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем 0+2.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем 0+2.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -1+1.

В Охотске возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -6-8.

ИСТОЧНИК KP.RU