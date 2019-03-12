В финал «Лидеров России» выбрались семь участников из Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:51 2019-03-12T04:51:17+03:00

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Семь человек представят Хабаровский край в финале конкурса управленцев «Лидеры России». Заключительный этап пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Всего за звание лучшего в интеллектуальном соревновании поборются 300 руководителей со всей страны, которые преодолели дистанционные и очные испытания.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, сначала конкурсантам предстоит провести открытые уроки в местных школах. Потом их ждет коллективная социальная акция на свежем воздухе. 14 марта состоится официальная церемония открытия. В этот же день участников ждут мастер-классы от руководителей из сферы государственного управления и частного бизнеса. Также наставники посмотрят, как конкурсанты коллективно решают кейсы.

Заключительный день финала 17 марта начнется с экстремального забега с препятствиями. После этого участники вернутся на площадку, где пройдет торжественная церемония и награждение.

ИСТОЧНИК KP.RU