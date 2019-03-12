У клиентов банка в Комсомольске со счетов пропали миллионы рублей

СЕГОДНЯ 02:47 2019-03-12T03:40:44+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре ждет суда сотрудница банка, которую обвиняют в хищении более четырех с половиной миллионов рублей. По версии следствия, деньги женщина изымала со счетов клиентов.

- Установлено, что 36-летняя подозреваемая руководила дополнительным офисом банка. Пользуясь свои положением, она предложила своему знакомому услуги персонального менеджера. Женщина пообещала решать различные вопросы, касающиеся ведения счета, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурантка знала, что клиент не проверяет остатки денег на счете. Она этим воспользовалась - составляла фиктивные документы на переводы, подделывала подпись клиента, не раз снимала деньги со счета потерпевшего. В итоге она обогатилась на четыре миллиона 430 тысяч рублей.

Также горожанка отметилась в еще одном эпизоде. Правда, на этот раз ее жертвой стал родственник потерпевшего. Обвиняемая оформила вклад на имя заявителя и приняла от него больше одного миллиона рублей. Правда, в кассу банка она внесла сумму на 50 тысяч меньше. Позже злоумышленница похитила со счета клиента еще 197 тысяч рублей.

В отношении комсомольчанки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU