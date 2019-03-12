Автолюбительница в Хабаровске снесла припаркованную машину с водителем
В минувшие сутки, 11 марта, в Хабаровске случилось жуткое дорожное происшествие, в которое оказались втянуты две припаркованные машины. Предварительно известно, что административный протокол составили в отношении автолюбительницы.
- Женщина ехала на Mazda MPV по Восточному шоссе. В какой-то момент она потеряла контроль над управлением машиной и врезалась в стоящий справа автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. В салоне в это время находился водитель, который, к счастью, не пострадал, - сообщил информированный источник.
От удара Mitsubishi Pajero Sport отбросило на стоящий автомобиль Toyota Caldina, внутри которого не было людей. В результате происшествия пострадала только автолюбительница. Врачи диагностировали у нее перелом крестца, ушибы мягких тканей лица, туловища и конечностей. Стаж вождения у женщины - девять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU