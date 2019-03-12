Автолюбительница в Хабаровске снесла припаркованную машину с водителем

СЕГОДНЯ 03:06 2019-03-12T03:38:53+03:00

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В минувшие сутки, 11 марта, в Хабаровске случилось жуткое дорожное происшествие, в которое оказались втянуты две припаркованные машины. Предварительно известно, что административный протокол составили в отношении автолюбительницы.

- Женщина ехала на Mazda MPV по Восточному шоссе. В какой-то момент она потеряла контроль над управлением машиной и врезалась в стоящий справа автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. В салоне в это время находился водитель, который, к счастью, не пострадал, - сообщил информированный источник.

От удара Mitsubishi Pajero Sport отбросило на стоящий автомобиль Toyota Caldina, внутри которого не было людей. В результате происшествия пострадала только автолюбительница. Врачи диагностировали у нее перелом крестца, ушибы мягких тканей лица, туловища и конечностей. Стаж вождения у женщины - девять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU