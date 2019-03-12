2019-03-12T03:38:53+03:00
Происшествия

Автолюбительница в Хабаровске снесла припаркованную машину с водителем

Мужчина не пострадал, владелица иномарки получила ушибы и перелом крестца
Ольга КИВА
Поделиться:
Автолюбительница в Хабаровске снесла припаркованную машину с водителемАвтолюбительница в Хабаровске снесла припаркованную машину с водителемФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В минувшие сутки, 11 марта, в Хабаровске случилось жуткое дорожное происшествие, в которое оказались втянуты две припаркованные машины. Предварительно известно, что административный протокол составили в отношении автолюбительницы.

- Женщина ехала на Mazda MPV по Восточному шоссе. В какой-то момент она потеряла контроль над управлением машиной и врезалась в стоящий справа автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. В салоне в это время находился водитель, который, к счастью, не пострадал, - сообщил информированный источник.

От удара Mitsubishi Pajero Sport отбросило на стоящий автомобиль Toyota Caldina, внутри которого не было людей. В результате происшествия пострадала только автолюбительница. Врачи диагностировали у нее перелом крестца, ушибы мягких тканей лица, туловища и конечностей. Стаж вождения у женщины - девять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровская школа отличилась нарушениями в питании учеников
Азартные игры вынудили студента в Комсомольске продать чужие драгоценности
Подростка на Камчатке зашиб кусок отколовшегося льда, упавший с крыши
В Хабаровском крае построят культурный центр на правительственную субсидию
Волки и один волчонок облюбовали заповедные леса в Хабаровском крае
Хабаровский школьник на перемене попал в дорожную аварию
Хабаровские пенсионеры мечтают освоить соцсети и общаться с родственниками через интернет
Собака нашла пропавший велосипед в подъезде дома в ЕАО
В Хабаровском крае расследуют уголовное дело по факту вспышки ящура
В Латвии презентовали Хабаровский край как территорию для переселения соотечественников
Хабаровские дорожники переживают из-за высоких цен на битум
В финал «Лидеров России» выбрались семь участников из Хабаровского края
Торговцев контрафактным алкоголем будут без суда изгонять в Хабаровском крае