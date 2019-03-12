2019-03-12T03:36:54+03:00
Общество

Хабаровчанину пришлось дважды оплатить один и тот же штраф

Сначала мужчина добровольно рассчитался, а позже с него принудительно списали сумму в пять тысяч рублей
Ольга КИВА
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Хабаровчанину пришлось дважды оплатить один и тот же штрафХабаровчанину пришлось дважды оплатить один и тот же штрафФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Хабаровчанин попался на нарушении правил дорожного движения, за что и получил штраф в пять тысяч рублей. Он оказался честным человеком и не стал бегать от ответственности. Деньги горожанин заплатил в тот же месяц, когда ему выписали штраф.

- Удивлению мужчины не было предела, когда полгода спустя в один прекрасный день с его счета списали ровно такую же сумму, которую он уже сам заплатил. Основание было то же самое – в счет погашения штрафа, правда, в этот раз деньги списали в рамках исполнительного производства, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим, что по закону «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель обязан был как минимум предупредить должника о принудительном списании денег в случае отказа добровольно оплатить штраф. По факту, заявителю не предоставили срок для оплаты штрафа и не вручили копию постановления о возбуждении исполнительного производства. Сам горожанин доказал документально, что все оплатил вовремя.

По итогам проверки в УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО внесли представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их вновь. Требования уже удовлетворены, деньги заявителю вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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