2019-03-12T06:20:11+03:00
Происшествия

Машина врезалась в столб в Хабаровске: пассажир погиб, водитель тяжело ранен

Жуткое происшествие случилось вечером, 11 марта
Ольга КИВА
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Машина врезалась в столб в Хабаровске: пассажир погиб, водитель тяжело раненМашина врезалась в столб в Хабаровске: пассажир погиб, водитель тяжело раненФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки, 11 марта, в краевой столице случилась жуткая авария. Машина Toyota Wish двигалась по улице Тихоокеанской в сторону улицы Металлистов. В районе дома №94 водитель не справился с управлением, авто буквально вылетело с дороги.

- Иномарка врезалась в световую опору и оставалась лежать на трамвайных путях, пока не прибыли автоинспекторы и врачи скорой помощи. Медики смогли оказать помощь водителю, которого позже доставили в больницу. У мужчины диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости, множественные ушибы, ссадины конечностей, туловища, ушиб грудной клетки и мягких тканей головы. 44-летний пассажир скончался на месте ДТП, - сообщил информированный источник.

Предварительно известно, что стаж вождения у выжившего автолюбителя 18 лет. В том, что послужило причиной аварии, пока разбираются автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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