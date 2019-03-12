Машина врезалась в столб в Хабаровске: пассажир погиб, водитель тяжело ранен
В минувшие сутки, 11 марта, в краевой столице случилась жуткая авария. Машина Toyota Wish двигалась по улице Тихоокеанской в сторону улицы Металлистов. В районе дома №94 водитель не справился с управлением, авто буквально вылетело с дороги.
- Иномарка врезалась в световую опору и оставалась лежать на трамвайных путях, пока не прибыли автоинспекторы и врачи скорой помощи. Медики смогли оказать помощь водителю, которого позже доставили в больницу. У мужчины диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости, множественные ушибы, ссадины конечностей, туловища, ушиб грудной клетки и мягких тканей головы. 44-летний пассажир скончался на месте ДТП, - сообщил информированный источник.
Предварительно известно, что стаж вождения у выжившего автолюбителя 18 лет. В том, что послужило причиной аварии, пока разбираются автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU