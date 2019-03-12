2019-03-12T06:19:01+03:00
Общество

Торговцев контрафактным алкоголем будут без суда изгонять в Хабаровском крае

Расторгать договоры аренды и демонтировать торговые павильоны можно будет в течение двух месяцев
Ольга КИВА
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Торговцев контрафактным алкоголем будут без суда изгонять в Хабаровском краеТорговцев контрафактным алкоголем будут без суда изгонять в Хабаровском краеФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае обсудили, как снизить незаконный оборот алкоголя, который представляет собой причину многих заболеваний и смертности населения. Сегодня ситуация в регионе такова - объемы алкоголя, изъятого из незаконного оборота, растут, а количество мест его реализации не уменьшается. Особенно остро эта проблема стоит в отдаленных и труднодоступных районах, где в силу удаленности проводят меньше проверок.

- Чтобы изменить положение дел, в крае ввели муниципальный рейтинг розничных продаж алкоголя, доступ к которому имеют правоохранительные органы. Ресурс отражает объемы легальных продаж, зафиксированных через ЕГАИС, изъятой из незаконного оборота продукции, а также количество аннулированных лицензий, жалобы от населения и количество летальных случаев в результате отравления некачественной продукцией, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Среди распространенных нарушений торговля контрафактной продукцией в нестационарных торговых павильонах. Предприниматели, которым выписали штрафы, меняют форму собственности и продолжают торговать. Сегодня расторгнуть с ними договоры аренды и демонтировать павильон можно только через суд, на это уходят годы. Существующий порядок изменили – теперь можно будет расторгать договоры аренды без суда в течение двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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