В Латвии презентовали Хабаровский край как территорию для переселения соотечественников
В Латвийской Республике провели видеопрезентацию Хабаровского края. Во время мероприятия дальневосточный регион представили в качестве комфортной территории для проживания соотечественников, которые желают добровольно переселиться из Латвии в Россию.
- Во время презентации представители края отвечали на вопросы, касающиеся трудоустройства переселенцев, обеспечения жильем и получения «дальневосточного» гектара. Также специалисты рассказали о мерах поддержки, предоставляемых соотечественникам, и о профессиональных учебных заведениях в регионе, - прокомментировали в комитете по труду и занятости населения правительства края.
Кроме того, представители дальневосточного региона постарались максимально подробно ответить на вопросы собеседников. Со своей стороны представители Латвийской Республики собираются разместить полученную информацию в средствах массовой информации и на информационных стендах представительства МВД России в Латвийской Республике.
ИСТОЧНИК KP.RU