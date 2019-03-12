2019-03-12T08:03:35+03:00
Общество

В Латвии презентовали Хабаровский край как территорию для переселения соотечественников

Представители региона рассказали, как решить вопросы с жильем, найти работу и получить «дальневосточный гектар»
Ольга КИВА
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В Латвии презентовали Хабаровский край, как территорию для переселения соотечественниковВ Латвии презентовали Хабаровский край, как территорию для переселения соотечественниковФото: Борис КОКУРИН
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В Латвийской Республике провели видеопрезентацию Хабаровского края. Во время мероприятия дальневосточный регион представили в качестве комфортной территории для проживания соотечественников, которые желают добровольно переселиться из Латвии в Россию.

- Во время презентации представители края отвечали на вопросы, касающиеся трудоустройства переселенцев, обеспечения жильем и получения «дальневосточного» гектара. Также специалисты рассказали о мерах поддержки, предоставляемых соотечественникам, и о профессиональных учебных заведениях в регионе, - прокомментировали в комитете по труду и занятости населения правительства края.

Кроме того, представители дальневосточного региона постарались максимально подробно ответить на вопросы собеседников. Со своей стороны представители Латвийской Республики собираются разместить полученную информацию в средствах массовой информации и на информационных стендах представительства МВД России в Латвийской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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