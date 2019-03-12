Хабаровские дорожники переживают из-за высоких цен на битум

СЕГОДНЯ 05:10 2019-03-12T06:16:14+03:00

В этом году тонна материала подорожала почти на 10 тысяч рублей

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Дорожники в краевой столице готовятся к ремонтному сезону. Они уже заготавливают песок, щебень, отсев и другие инертные материалы. Кроме того, идет отладка заводов по изготовлению дорожной одежды. В этом году в Хабаровске собираются восстановить 45 километров дорог. Однако дорожники переживают из-за того, что запасов битума осталось мало, а новый материал закупать придется по повышенной цене.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, цены на битум в прошлом году с 22 тысяч рублей за тонну выросли почти на 10 тысяч рублей. В этом сезоне предприятия готовы покупать материал за 31 тысячу 700 рублей. Однако поставщики пока не выходят на торговые площадки. Кроме того, пока не ясно, будет ли выпускать битум Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Участие этой компании в аукционах тоже повлияет на итоговую цену.

Напомним, в этом году планируют закончить реконструкцию улиц Краснореченской, Выборгской, Запарина. Также весной техника и строительные бригады зайдут на улицы Тихоокеанскую, Серышева и Амурский бульвар.

ИСТОЧНИК KP.RU