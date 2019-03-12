2019-03-12T07:41:18+03:00
Общество

В Хабаровском крае расследуют уголовное дело по факту вспышки ящура

Поводом для возбуждения стало обращение краевого минсельхоза в следственные органы
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае расследуют уголовное дело по факту вспышки ящураВ Хабаровском крае расследуют уголовное дело по факту вспышки ящураФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту вспышки ящура на одном из свинокомплексов. Поводом стало обращение краевого минсельхоза в следственные органы. По мнению специалистов, есть несколько возможных вариантов занесения инфекции. Одна из причин вспышки заболевания – это нарушение ветеринарных правил.

Напомним, происшествие случилось 28 января на свинокомлексе «Скифагро-ДВ», расположенном в Хабаровском районе. На предприятии содержали одну тысячу 700 голов свиней. Как сообщалось ранее, заболевание перекочевало на территорию региона из соседнего Приморья.

Отметим, что накануне полностью завершилась кампания по вакцинации скота от ящура в четырех районах края. Прививки получили в общей сложности более 10 тысяч животных. В «Скифагро-ДВ» продезинфицировали помещения, где находятся животные, а после этого провели лабораторные исследования, которые подтвердили, что вируса нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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