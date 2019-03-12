Собака нашла пропавший велосипед в подъезде дома в ЕАО

СЕГОДНЯ 06:39 2019-03-12T07:44:17+03:00

По версии следствия, двухколесный транспорт перекочевал туда при помощи двух подростков

Изменить размер текста: A A

Жительница Биробиджана вернулась с работы домой и обнаружила, что с лестничной площадки рядом с квартирой пропал ее велосипед. Имущество горожанки стояло возле двери и вдруг исчезло. Женщина не растерялась, обратилась в полицию и попросила разыскать пропавший двухколесный транспорт.

- Оперативники взялись за дело, а в поисках задействовали служебную собаку по кличке Гая. Четвероногая напарница привела коллег из подъезда дома на улице Бумагина к подъезду дома на улице Пионерской. Там-то и обнаружили пропажу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Позже выяснилось, что к похищению велосипеда причастны двое несовершеннолетних. Одному из них 12 лет, второму – 14. Оба не раз попадали в поле зрения сотрудников полиции, состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. На данный момент проводится проверка инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU