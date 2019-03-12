2019-03-12T08:00:44+03:00
Происшествия

Хабаровский школьник на перемене попал в дорожную аварию

Это случилось, когда третьеклассник перебегал дорогу в неположенном месте по пути в магазин
Ольга КИВА
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Хабаровский школьник на перемене попал в дорожную авариюХабаровский школьник на перемене попал в дорожную авариюФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В минувшие сутки, 11 марта, в Хабаровске случилась дорожная авария, в которой пострадал школьник. Девятилетний мальчик во время перемены решил сбегать в магазин. Для этого нужно было перейти дорогу. До «зебры» маленький пешеход не дошел, потому что решил быстро перебежать трассу в неположенном месте.

Как сообщил информированный источник, рискованный поступок мог стоить третьекласснику жизни, но, к счастью, все обошлось. Мальчика доставили в детский травмпункт. Потерпевший отделался синяками и ссадинами левой голени.

По предварительной информации, за рулем машины, под колесами которой оказался маленький пешеход, находился водитель с шестилетним опытом вождения. В отношении автолюбителя составили административные протоколы за отсутствие при себе документов и страховки. Также мужчина уклонялся от исполнения административного наказания, поэтому его поместили в спецприемник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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