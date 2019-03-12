2019-03-12T08:16:38+03:00
Общество

Волки и один волчонок облюбовали заповедные леса в Хабаровском крае

Специалисты полагают, что животных здесь привлекает отличная кормовая база
Ольга КИВА
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Волки и один волчонок облюбовали заповедные леса в Хабаровском краеВолки и один волчонок облюбовали заповедные леса в Хабаровском краеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В заповеднике «Комсомольский» Хабаровского края появились следы волков. Присутствие хищников обнаружили учетчики, которые прошли по зимнему маршруту на лыжах и обследовали территорию. В общей сложности специалисты преодолели путь в 70 километров за период с 27 февраля по 2 марта.

- Волчьи следы обнаружили на двух маршрутах. К слову, этих животных редко фиксируют в заповедных лесах. Предварительно можно сказать, что на территории находятся 6-7 особей, один из них волчонок, - рассказал Вадим Бобровский, младший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалисты полагают, что хищников привлекает в заповеднике хорошая кормовая база и длительное отсутствие врагов и конкурентов в пропитании. Речь в данном случае также идет об амурском тигре, который в последний раз отметился здесь в 2015 году. К слову, в 2016 году фотоловушка заповедника поймала сразу двух волков, а в прошлом - только одного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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