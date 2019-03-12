2019-03-12T09:05:48+03:00
Общество

В Хабаровском крае построят культурный центр на правительственную субсидию

Дом культуры в поселке Сита откроет двери в конце года
Ульяна КОСКИНА
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В Хабаровском крае построят культурный центр на правительственную субсидиюВ Хабаровском крае построят культурный центр на правительственную субсидиюФото: Влад КОМЯКОВ
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На один административно-культурный центр станет больше в Хабаровском крае. Наш регион получил на эти цели правительственную субсидию в размере более 14 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе минвостокразвития, на выделенные средства в поселке Сита района имени Лазо собираются построить дом культуры. Здание будет вместимостью 150 мест. Ожидается, что жители смогут посещать кружки по интересам уже в конце этого года.

Всего же между 11 субъектами распределили свыше 280 миллионов рублей. Деньги пойдут на создание 16 культурных центров. Кроме Хабаровского края средства направили республикам Адыгея, Алтай, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чувашской республикам, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Курганской, Новгородской областям.

Добавим, что в рамках национального проекта «Культура» к концу 2024 года планируется построить, реконструировать или капитально отремонтировать 526 сельских культурно-досуговых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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