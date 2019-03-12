Азартные игры вынудили студента в Комсомольске продать чужие драгоценности

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-12T10:03:19+03:00

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Жительница Комсомольска-на-Амуре уехала в командировку, а дома за главного оставила своего младшего брата-студента. Молодой человек, надо полагать, обрадовался такому стечению обстоятельств. К моменту, когда родственница вернулась домой, из квартиры уже исчезли все золотые подвески, серьги, кольца и цепочка.

- Женщина вернулась и по приезду легла спать. Свой телефон она оставила на тумбочке рядом с кроватью, а когда проснулась, с ее счета исчезли 87 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В общей сложности потерпевшая оценила ущерб в 310 тысяч рублей. Основным подозреваемым в хищениях стал брат заявительницы. Выяснилось, что студень увлекался азартными интернет-играми, и деньги ему нужны были как раз на эти развлечения. Похищенные драгоценности он сдал в ломбард, полицейским удалось найти их и вернуть законной владелице.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». На время расследования фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU