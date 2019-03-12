Хабаровская школа отличилась нарушениями в питании учеников

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-12T10:08:18+03:00

Кроме того, для ребят не организовали питьевой режим

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Одна из средних школ в Хабаровске оказалась в зоне пристального внимания прокурора. В учебном заведении проверили исполнение санитарно-эпидемиологических требований при организации обучения и питания учащихся - итоги не порадовали.

- В учебном кабинете школы нашли повреждения покрытия пола и стен. К тому же помещение не проветривали. Кроме того, в столовой отсутствует положенное количество посадочных мест, из необходимых 120 имеется лишь 80, а из положенных двух комплектов посуды в наличии только один, питьевой режим также не организовали, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Директору школы и индивидуальному предпринимателю, который оказывает услуги по организации питания учащихся, внесли представления. Требования прокурора устранить недочеты уже выполнили. К дисциплинарной ответственности привлекли четыре должностных лица. Кроме того, руководителю школы и бизнесмену выписали штрафы на общую сумму 36 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU