2019-03-12T12:23:01+03:00
Общество

Ледовая переправа Амурск-село Вознесенское закрывается

К такому решению пришли в администрации района после обследования ледяной трассы
Ольга КИВА
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Ледовая переправа Амурск-село Вознесенское закрывается ФОТО: Официальный сайт администрации Амурского муниципального районаЛедовая переправа Амурск-село Вознесенское закрывается ФОТО: Официальный сайт администрации Амурского муниципального района
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В Хабаровске 15 марта закроется одна из действующих ледовых переправ. Речь идет о временно трассе между Амурском и селом Вознесенским. Решение об ограничении движения приняли в связи с тем, что на территории региона постепенно устанавливаются теплые температуры. Это значит, что ледяную дорогу постепенно подтапливают талые воды, как результат, зимник теряет свою прочность.

- После обследования ледовой переправы участники комиссии администрации Амурского района решили, что дорогу нужно закрыть с 15 марта. Запрет на движение по льду через реку Амур будет распространяться на все виды транспорта, - сообщили в районной администрации.

В связи с запретом на движение транспорта по ледовой переправе, ликвидируют съезды на лед со стороны Амурска и села Вознесенского. Также установят дорожные знаки, запрещающие движение по льду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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