СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-12T11:46:13+03:00

Дороги в Комсомольске основательно отремонтируют первый раз за 30 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Чуть больше месяца остаётся до начала масштабного ремонта улиц Комсомольска-на-Амуре. Ориентировочно к работам дорожные службы приступят в двадцатых числах апреля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре, предстоит привести в порядок 21 участок. Таких масштабов город не знал с 80 годов. В последние 30 лет, в основном, проводился только ямочный ремонт. На эти цели в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» ближайшие пять лет город Юности ежегодно будет получать по 500 миллионов рублей. Первые 450 миллионов рублей из федерального бюджета уже поступили. Еще 50 из краевой казны ожидаются в ближайшее время. Следить за использованием средств будет контрольно-счётная палата России.

Отметим, что вскоре на электронных площадках пройдут аукционы по выбору подрядчиков, которые займутся преображением улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU