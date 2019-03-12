2019-03-12T10:57:21+03:00
Общество

В Хабаровске нашли земли под амбициозный проект

Теперь стоит задача найти инвесторов, которые займутся строительством крупных торговых центров
Ольга КИВА
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В Хабаровске нашли земли под амбициозный проектВ Хабаровске нашли земли под амбициозный проектФото: Администрация Хабаровска
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В северной части краевой столицы выделили участки под строительство крупных торговых центров. Участки планируют отдать инвесторам, которые выиграют аукцион на право аренды земельных наделов. На торги приглашают застройщиков, желающих участвовать в амбициозном проекте.

- Один участок расположен на улице Воронежской, второй - в районе улицы Трехгорной. Площадь каждого надела более 20 тысяч квадратных метров, - рассказал Иван Стицкий, начальник отдела департамента архитектуры и строительства городской администрации.

Отметим, что в планах городских властей вести в этом районе жилищную застройку. В ближайшее время начнется строительство второго гипермаркета «Леруа Мерлен». Работой займется компания - победитель аукциона на право аренды земельных участков, который пройдет в апреле. Документы от инвесторов принимают до конца марта.

Более подробная информация по телефонам 41-99-21 и 41-98-54. Также за уточнениями можно обратиться лично по адресу: Хабаровск, улица Дикопольцева, 17, кабинет 103.

ИСТОЧНИК KP.RU

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