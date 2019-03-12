Хабаровская «Комсомолка» раздает скидки на кофе, пиццу, постельное белье и посещение зоопарка

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-12T14:43:05+03:00

Для этого нужно просто приобрести выпуск ежедневной газеты за 13 марта

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Хабаровская «Комсомолка» традиционно по средам выпускает купоны на скидки в различные заведения, магазины города или на свои товары. Выпуск ежедневной газеты от 13 марта 2019 года не станет исключением.

На этот раз редакция «КП-Хабаровск» предлагает своим подписчикам скидочные купоны на посещение контактного зоопарка, пиццерии и кофейни. Помимо этого можно стать обладателем 10% скидки на покупку постельного белья. Также традиционно можно приобрести и книги от издательского дома «Комсомольская правда». Для этого нужно купить свежий выпуск газеты, вырезать купоны и предоставить их по месту назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU