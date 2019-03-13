2019-03-13T01:53:28+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 13 марта 2019 года: днем до +3 градусов, небольшой снег

Осадки ожидаются на большей части региона
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 13 марта 2019 года: днем до +3 градусов, небольшой снегПогода в Хабаровске на 13 марта 2019 года: днем до +3 градусов, небольшой снегФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Мощный циклон, который должен был испортить погоду в регионе, ушел в сторону Курил. К нам доходят лишь облачные массивы, но и их достаточно, чтобы день стал сумрачным. Осадки умеренные пройдут лишь на морском побережье, на остальной территории снег если и будет, то слабый. Ветер стремится усилиться, но сильным он будет только на Охотоморье. Температурный фон пониженный для нынешнего марта.

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +4+6.

В Хабаровске небольшой снег. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1+3.

В Бикине небольшой снег. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино снег. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем -1+1.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем 0-2.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -1-3.

В Охотске небольшой снег. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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