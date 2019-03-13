Неуловимая тигриная семья попала в фотоловушку в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:28 2019-03-13T02:28:42+03:00

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Заповедник «Большехехцирский» осенью прошлого года облюбовала тигриная семья. Полосатая кошка с детенышами регулярно прогуливается по заповедным лесам, оставляя следы. До недавнего времени ученым приходилось довольствоваться только отпечатками лап на снегу. Хищники каким-то образом обходили расставленные на них фотоловушки, поэтому увидеть животных не удавалось. Теперь же у специалистов появились и фотографии тигриной семьи.

- Это второй снимок, сделанный за всю историю заповедника. На первом запечатлена тигрица по прозвищу Трехпалая. Так ее стали называть из-за дефекта на задней лапе. В заповедных лесах она обитала с 1987 года. Свое потомство кошка водила по тайге так ловко, что следы фиксировались, а фото не удавалось получить долгое время, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Наличие тигрят – это признак того, что на территории заповедника «Большехехцирский» условия благоприятные, а в будущем численность краснокнижного тигра будет только увеличиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU