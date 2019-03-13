Лесничий в Хабаровском крае за взятку раздавал участки для заготовки древесины

СЕГОДНЯ 02:52 2019-03-13T04:17:59+03:00

По версии следствия, мужчина за вознаграждение не собирался проводить и соответствующие проверки

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В Хабаровском крае расследуют уголовное дело, в котором основной фигурант – лесничий. 40-летнего мужчину подозревают в получении взятки. По версии следствия, за вознаграждение подозреваемый куда быстрее оформлял лесные участки для заготовки древесины, а также обещал не проводить проверки по использованию выделенных территорий.

- Следствие полагает, что за свои услуги фигурант получил от руководителя коммерческой организации сумму в 320 тысяч рублей. Полученные деньги злоумышленник потратил на личные нужны. Во время расследования лесничий во всем признался и раскаялся, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На данный момент расследование этого инцидента продолжается. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления и собрать доказательную базу. Потом судьбу лесничего будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU