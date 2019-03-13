Прогулка по железной дороге для школьников в Хабаровском крае могла стать последней в их жизни
На станции Эльбан чудом не случилось происшествие, в котором могли пострадать дети. Подростки решили прогуляться по железной дороге, но шли мальчики навстречу грузовому поезду. Ребята собирались сходить на карьер после учебы, а чтобы сократить путь, они пошли по рельсам и шпалам.
- Машинист заметил несовершеннолетних на путях. Он пытался привлечь внимание подростков звуковыми сигналами, но школьники продолжали идти. Тогда машинист применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда. Только после этого подростки убежали, - рассказали в пресс -службе УТ МВД России по ДФО.
В итоге за поступки школьников отвечать пришлось родителям. Взрослых привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. С мальчиками и их родителями провели профилактическую беседу.
ИСТОЧНИК KP.RU