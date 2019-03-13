СЕГОДНЯ 03:25 2019-03-13T04:16:24+03:00

Прогулка по железной дороге для школьников в Хабаровском крае могла стать последней в их жизни Фото: Евгения ГУСЕВА

Подростки шли по рельсам и не слышали сигналов, которые подавал машинист грузового поезда

Изменить размер текста: A A

На станции Эльбан чудом не случилось происшествие, в котором могли пострадать дети. Подростки решили прогуляться по железной дороге, но шли мальчики навстречу грузовому поезду. Ребята собирались сходить на карьер после учебы, а чтобы сократить путь, они пошли по рельсам и шпалам.

- Машинист заметил несовершеннолетних на путях. Он пытался привлечь внимание подростков звуковыми сигналами, но школьники продолжали идти. Тогда машинист применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда. Только после этого подростки убежали, - рассказали в пресс -службе УТ МВД России по ДФО.

В итоге за поступки школьников отвечать пришлось родителям. Взрослых привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. С мальчиками и их родителями провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU