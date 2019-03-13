Большегрузам запретят ездить по дорогам Хабаровска

СЕГОДНЯ 03:45 2019-03-13T04:15:13+03:00

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В Хабаровске с 25 марта начнет действовать запрет на движение большегрузов по городским дорогам. Это необходимая мера, чтобы уберечь дорожное полотно от разрушения в период весенней распутицы. Ограничения на передвижение распространяются на тяжеловозы, масса которых превышает 3,5 тонны на ось.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, запрет будет действовать до 3 мая. При этом ограничения не касаются автомобильных дорог федерального значения, международных перевозок грузов и пассажиров, транспортировки топлива, продовольственных товаров и почты.

Отметим, что для проверки большегрузного транспорта задействуют четыре передвижные лаборатории. Кроме того, нарушителей, проезжающих в зоне действия запрещающих знаков, будут фиксировать видеокамеры. Дальше их будут штрафовать – водителей на минимальную сумму в полторы тысячи рублей, а компании, которым принадлежат машины, на сумму от 500 тысяч рублей.

Напомним, что на тяжеловозы с массой выше нормативов нужно оформить специальное разрешение для движения по городским дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU