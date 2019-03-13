2019-03-13T04:13:58+03:00
Общество

Вместе с «цифрой» в Хабаровском крае будет работать спутниковое телевидение

Альтернативный способ подключения внедрят в селах и поселках, где пока невозможно установить цифровые передатчики
Ольга КИВА
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Вместе с «цифрой» в Хабаровском крае будет работать спутниковое телевидениеВместе с «цифрой» в Хабаровском крае будет работать спутниковое телевидениеФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский край окончательно перейдет на цифровое телевидение 3 июня. На сегодняшний день населению доступен просмотр двух мультиплексов, включающих 20 обязательных федеральных телеканалов в высоком качестве. В тех селах и поселках, где пока нет возможности установить цифровые передатчики, будут внедрять спутниковое телевидение.

- Жители населенных пунктов смогут купить комплекты приемного оборудования спутникового ТВ по сниженной цене. После подключения оборудования 20 телеканалов граждане смогут просматривать бесплатно. От желающих подключиться уже поступило больше тысячи заявок, более 750 абонентов уже подключили, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Напомним, что льготники в регионе могут рассчитывать на единовременную выплату при покупке спутникового оборудования и цифровой приставки. Кроме того, малоимущим, среди которых неработающие пожилые люди и инвалиды, одинокие беременные женщины на сроке не менее 12 недель, сироты от 18 до 23 лет, полагается ежегодная компенсация в пять тысяч рублей.

Заявление на получение денег принимают в МФЦ и в центрах соцподдержки населения. Также необходимо предоставить справки, подтверждающие право на получение выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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