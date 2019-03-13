Пьяный водитель в Хабаровске сбил внезапно появившегося пешехода

СЕГОДНЯ 04:28 2019-03-13T04:56:20+03:00

Сам потерпевший отчасти тоже был виноват в случившемся

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В минувшие сутки, 12 марта, в Хабаровске случилась авария, в которой пострадал 29-летний пешеход. Молодой человек решил перейти перекресток равнозначных дорог на улице Юнгов. Так получилось, что он обошел остановившуюся машину и намеревался дойти до противоположного края дороги, но угодил под колеса Uаz Рiскuр.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, водитель не ожидал встретить на своем пути пешехода, поэтому не сориентировался и совершил наезд. После медицинского освидетельствования водителя выяснилось, что за руль мужчина сел в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, у потерпевшего диагностировали открытый перелом костей голени. Его госпитализировали в больницу. Также в отношении пострадавшего вынесли определение о возбуждении административного дела за нарушение правил дорожного движения пешеходом. Молодой человек переходил перекресток по диагонали.

ИСТОЧНИК KP.RU