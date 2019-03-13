Хабаровские дороги латают кипящим битумом

СЕГОДНЯ 05:25 2019-03-13T06:17:01+03:00

Всего приведут в порядок 100 тысяч квадратных метров полотна

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Хабаровские дорожники приступили к заливке трещин. Бригады, вооруженные металлическими щетками, пылесосами, ведрами с песком и чайниками с битумом начали герметизировать дыры на проезжей части, которые образовались за зиму.

- Лить из чайников очень удобно: они не тяжелые, в отличие от обычных леек, и, благодаря узким носикам, можно точно попадать в тонкие трещины, - делятся лайфхаком рабочие.

Вести работу вручную предстоит до конца апреля. После чего выйдет тяжелая техника.

- Своевременная заливка трещин препятствует дальнейшему разрушению покрытия, - рассказал Константин Андриенко, директор МУП «Дорремстрой». - Основная причина растрескивания асфальта – это перепады дневных и ночных температур. Часто дорожная одежда рвется в местах просадки из-за пролегающих под ней коммуникаций.

Также латают выбоины и ямы холодным асфальтом. Когда установится стабильная температура, превышающая +5 градусов, будут использовать горячий асфальтобетон. Ямочный ремонт в текущем году охватит 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU