Сотни тысяч долларов задолжали европейцы за камчатских крабов

СЕГОДНЯ 04:53 2019-03-13T04:57:37+03:00

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На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении руководителя рыболовецкой компании. Мужчину обвиняют в том, что он вовремя не позаботился о том, чтобы закупщики из Литвы рассчитались с ним за экспортированных крабов. По подсчетам экспертов, в Россию не вернулись почти полмиллиона долларов США, в рублях это чуть больше 30 миллионов.

- Камчатская компания поставила в Литовскую республику варёно-мороженые конечности краба-стригуна общим весом 103 тонны. Доставили продукцию в 2016 году, общая стоимость поставки составляла 478,4 тысячи долларов. Иностранная фирма перечислила только восемь процентов от суммы контракта, то есть 39,9 тысяч долларов. Оставшаяся часть денег так и не поступила, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В соответствии с валютным законодательством компания должна была предпринять меры по возврату денег за поставленный товар. Однако руководство организации бездействовало. Если суд признает бизнесменов виновными, то в качестве наказания им могут назначить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, отправить на принудительные работы или лишить свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU