2019-03-13T04:57:37+03:00
Общество

Сотни тысяч долларов задолжали европейцы за камчатских крабов

Ответит за это руководство рыболовецкой компании в дальневосточном регионе
Ольга КИВА
Поделиться:
Сотни тысяч долларов задолжали европейцы за камчатских крабовСотни тысяч долларов задолжали европейцы за камчатских крабовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении руководителя рыболовецкой компании. Мужчину обвиняют в том, что он вовремя не позаботился о том, чтобы закупщики из Литвы рассчитались с ним за экспортированных крабов. По подсчетам экспертов, в Россию не вернулись почти полмиллиона долларов США, в рублях это чуть больше 30 миллионов.

- Камчатская компания поставила в Литовскую республику варёно-мороженые конечности краба-стригуна общим весом 103 тонны. Доставили продукцию в 2016 году, общая стоимость поставки составляла 478,4 тысячи долларов. Иностранная фирма перечислила только восемь процентов от суммы контракта, то есть 39,9 тысяч долларов. Оставшаяся часть денег так и не поступила, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В соответствии с валютным законодательством компания должна была предпринять меры по возврату денег за поставленный товар. Однако руководство организации бездействовало. Если суд признает бизнесменов виновными, то в качестве наказания им могут назначить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, отправить на принудительные работы или лишить свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяную автолюбительницу в Хабаровском крае заставили работать
Родственников будут пускать к пациентам реанимации в Хабаровском крае
Врачей в Хабаровске наказали за отказ в помощи пациенту без полиса
На Комсомольской трассе открыли движение междугородних автобусов
В Хабаровске автозапчасти срочно понадобились и автовладельцу, и воровке
На дороги к «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае потратят больше 200 миллионов рублей
Военный спецназ в Хабаровском крае устроил диверсию в логове условного врага
Хабаровские дороги латают кипящим битумом
Пьяный водитель в Хабаровске сбил внезапно появившегося пешехода
Вместе с «цифрой» в Хабаровском крае будет работать спутниковое телевидение
Большегрузам запретят ездить по дорогам Хабаровска
Прогулка по железной дороге для школьников в Хабаровском крае могла стать последней в их жизни
Лесничий в Хабаровском крае за взятку раздавал участки для заготовки древесины
Неуловимая тигриная семья попала в фотоловушку в Хабаровском крае