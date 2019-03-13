Военный спецназ в Хабаровском крае устроил диверсию в логове условного врага

СЕГОДНЯ 05:52 2019-03-13T06:15:51+03:00

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В хабаровском крае прошли учения с участием бойцов спецназа ВВО. Задачей военнослужащих было устроить диверсию на полевом аэродроме условного противника, с чем они прекрасно справились.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, сначала свою работу выполнили разведчики. Они с помощью современного оптико-электронного комплекса «Ирония» собрали данные о количестве техники, живой силы, дальности до целей и их расположении. Информацию передали в штаб, а дальше бойцы выполнили координацию действий групп специального назначения в ходе проведения диверсий.

Во время учений военнослужащие продемонстрировали навыки по скрытному перемещению, работали в парах и тройках, закладывали взрывчатку, искали и ликвидировали линии связи «противника». Также бойцы справились с усложненными задачами, когда нужно было шквальным огнем уничтожить подразделение охраны условного противника. После этого военнослужащие на бронеавтомобилях «Тайфун» и под прикрытием легкобронированных «Тигров» совершили марш в заданный район.

ИСТОЧНИК KP.RU