СЕГОДНЯ 06:23 2019-03-13T06:23:10+03:00

На дороги к «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае потратят больше 200 миллионов рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во столько оценили строительство трасс в 2019 году

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В Хабаровском крае в этом году собираются потратить 219 миллионов рублей на строительство дорог к «дальневосточным гектарам». В первую очередь обустраивать трассы будут в самых крупных агломерациях - возле села Свечино Хабаровского района и Кругликовского сельского поселения района имени Лазо.

Как отметили в пресс-службе правительства края, уже разработали проектно-сметную документацию на строительство автомобильной дороги в районе села Свечино Хабаровского района.

Напомним, строить дороги к «дальневосточным гектарам» запланировали в местах компактного расположения участков. Всего в регионе 14 приоритетных территорий. Они расположены в Хабаровском, Комсомольском, Бикинском, Советско-Гаванском, Николаевском и имени Лазо районах. К слову, в районе села Кругликово района имени Лазо, сел Краснознаменка, Елабуга, Свечино Хабаровского района дороги построят до 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU