2019-03-13T07:23:35+03:00
Происшествия

В Хабаровске автозапчасти срочно понадобились и автовладельцу, и воровке

По версии следствия, подозреваемая вынесла комплектующие вместе с подельницей
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске автозапчасти срочно понадобились и автовладельцу, и воровкеВ Хабаровске автозапчасти срочно понадобились и автовладельцу, и воровкеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Автовладелец в Хабаровске вернулся после работы в свой частный дом и обнаружил, что у него украли автозапчасти. Комплектующие потерпевший прикупил, чтобы отремонтировать свое авто, и оставил их рядом с домом. Обескураженный мужчина отправился в полицию и написал заявление. Он оценил причиненный ущерб в 80 тысяч рублей.

- Оперативники вскоре нашли подозреваемую в краже. Ею оказалась 44-летняя хабаровчанка, которая в прошлом году только вышла из тюрьмы, но жить по закону опять не захотела. По версии следствия, фигурантка зашла на территорию частного дома через открытую калитку, выносить чужое имущество ей помогала подельница. Похищенное имущество женщины сдали в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования женщина будет находиться под стражей. Ее приятельница получила статус свидетеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяную автолюбительницу в Хабаровском крае заставили работать
Родственников будут пускать к пациентам реанимации в Хабаровском крае
Врачей в Хабаровске наказали за отказ в помощи пациенту без полиса
На Комсомольской трассе открыли движение междугородних автобусов
На дороги к «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае потратят больше 200 миллионов рублей
Военный спецназ в Хабаровском крае устроил диверсию в логове условного врага
Хабаровские дороги латают кипящим битумом
Сотни тысяч долларов задолжали европейцы за камчатских крабов
Пьяный водитель в Хабаровске сбил внезапно появившегося пешехода
Вместе с «цифрой» в Хабаровском крае будет работать спутниковое телевидение
Большегрузам запретят ездить по дорогам Хабаровска
Прогулка по железной дороге для школьников в Хабаровском крае могла стать последней в их жизни
Лесничий в Хабаровском крае за взятку раздавал участки для заготовки древесины
Неуловимая тигриная семья попала в фотоловушку в Хабаровском крае