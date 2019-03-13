В Хабаровске автозапчасти срочно понадобились и автовладельцу, и воровке

СЕГОДНЯ 06:48 2019-03-13T07:23:35+03:00

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Автовладелец в Хабаровске вернулся после работы в свой частный дом и обнаружил, что у него украли автозапчасти. Комплектующие потерпевший прикупил, чтобы отремонтировать свое авто, и оставил их рядом с домом. Обескураженный мужчина отправился в полицию и написал заявление. Он оценил причиненный ущерб в 80 тысяч рублей.

- Оперативники вскоре нашли подозреваемую в краже. Ею оказалась 44-летняя хабаровчанка, которая в прошлом году только вышла из тюрьмы, но жить по закону опять не захотела. По версии следствия, фигурантка зашла на территорию частного дома через открытую калитку, выносить чужое имущество ей помогала подельница. Похищенное имущество женщины сдали в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования женщина будет находиться под стражей. Ее приятельница получила статус свидетеля.

ИСТОЧНИК KP.RU