2019-03-13T08:21:33+03:00
Здоровье

Родственников будут пускать к пациентам реанимации в Хабаровском крае

Такое право появится у жителей региона в рамках проекта «Открытая реанимация»
Ольга КИВА
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Родственников будут пускать к пациентам реанимации в Хабаровском краеРодственников будут пускать к пациентам реанимации в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский край одним из первых вошел в социальный проект «Открытая реанимация». Это событие поможет сформирование семейно-ориентированную среду в учреждениях здравоохранения. Речь идет, в том числе, о реализации права совместного пребывания родственников пациента в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Как отметили в министерстве здравоохранения края, присутствие родственников в палатах, особенно, если пациент ребенок, усиливает терапевтический эффект. На практике специалисты доказали, что длительность лечения в этом случае снижается, а уровень выживаемости, качество жизни и услуг повышаются.

- Одна из задач проекта – это донести до населения информацию о том, что можно посещать детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Родственникам об этом сообщает непосредственно лечащий врач, еще данные публикуют на сайтах медицинских учреждений и на информационных стендах, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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