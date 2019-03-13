На Комсомольской трассе открыли движение междугородних автобусов

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-13T07:23:01+03:00

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Зима из последних сил попыталась взять власть в свои руки в Хабаровском крае, но у нее ничего не вышло. Из-за снега и сильного ветра, которые жители региона наблюдали на этой неделе, сделали свое дело. В итоге в крае вынуждены были ввести ограничения на движение автобусов по автодороге Хабаровск-Лидога-Ванино. Запрет распространялся на участки с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Р-454 и поселок Лидога-поселок Ванино.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, запрет, введенный 9 марта, сняли сегодня утром, 13 марта. Погодные условия улучшились, значит безопасности пассажирских перевозок ничего не угрожает.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам:

- 01 со стационарного устройства;

- 101 с мобильного.

Также в регионе работает единый телефон доверия (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU