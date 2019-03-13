СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-13T07:52:58+03:00

Врачей в Хабаровске наказали за отказ в помощи пациенту без полиса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В одной из больниц Хабаровска пациента отказались госпитализировать, сославшись на отсутствие у него полиса. Мужчину доставили в медицинское учреждение из травм пункта, где ему диагностировали закрытый перелом голени со смещением. Горожанину наложили гипс и отправили в экстренном порядке на машине скорой помощи в больницу.

В приемном отделении хабаровчанину доходчиво объяснили – нет полиса, нет лечения. Пациент вынужден был обратиться на платной основе в другое лечебное учреждение. Правоохранители расценили такое поведение медиков, как нарушение права горожанина на получение врачебной помощи.

- Не допускается отказ в оказании медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинскими работниками организации-участника программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам врачебной помощи. Кроме того экстренную медицинскую помощь согласно требованиям закона оказывают гражданам безотлагательно и бесплатно в любом случае, - пояснили в пресс-службе прокуратуры края.

По итогу главврача больницы обязали усилить контроль за деятельностью дежурных врачей. Кроме того, учреждение здравоохранения обязали компенсировать пациенту 190 тысяч рублей морального вреда. Деньги горожанину уже перечислили.

ИСТОЧНИК KP.RU