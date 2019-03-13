«Учитель года» в Хабаровском крае соберет рекордное количество участников

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-13T09:23:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае пройдет юбилейный конкурс «Учитель года». Впервые соревнования среди педагогов в регионе провели 25 лет назад, но только в этом году удастся собрать рекордное количество участников – 101 человек. Кроме того, это событие впервые объединит участников из всех 19 муниципальных территорий региона.

- Соревнования пройдут с 15 по 22 марта. Среди конкурсантов педагоги общего и дошкольного образования, которые будут бороться за победу в шести номинациях - «Учитель года», «Воспитатель», «Учитель родного языка», «Учитель ОБЖ», «Учитель-дефектолог» и «Педагог-психолог», - рассказали пресс-службе правительства края.

Для учителей подготовили задания в виде написания эссе, проведения коррекционных занятий с детьми, методических семинаров, классных часов и защиты образовательных проектов. Для победителей в номинациях организуют «Круглый стол образовательных политиков» с участием министра образования и науки края Аллы Кузнецовой.

Победителю краевого этапа «Учитель года» вручат статуэтку «Хрустальный пеликан» и денежную премию в 100 тысяч рублей. Этот счастливчик также представит регион на всероссийском этапе конкурса «Учитель года».

ИСТОЧНИК KP.RU