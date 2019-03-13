2019-03-13T09:45:18+03:00
Общество

Адвокаты в Хабаровском крае помогают бесплатно решать юридические проблемы

Уже известен график консультаций во втором квартале 2019 года
Ольга КИВА
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Адвокаты в Хабаровском крае помогают бесплатно решать юридические проблемыАдвокаты в Хабаровском крае помогают бесплатно решать юридические проблемыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жители Хабаровского края могут решить юридические вопросы совершенно бесплатно. Адвокаты принимают граждан по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 60б. Входить через правый вход, прием на первом этаже управления Министерства юстиции России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Как сообщили в краевом министерстве социальной защиты населения, во втором квартале 2019 года адвокаты будут бесплатно консультировать 15 апреля, 20 мая и 17 июня. Часы приема - с 9 до 13 часов. Ранее бесплатные юридические консультации в этом году проводили 7 января, 7 февраля и 12 марта.

Более подробную информацию по работе адвокатов можно уточнить по телефону (4212) 41-87-26. Жителей региона информируют, что прием идет в порядке живой очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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