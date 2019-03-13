2019-03-13T10:19:07+03:00
Общество

Пьяную автолюбительницу в Хабаровском крае заставили работать

Суд назначил женщине 60 трудовых часов
Ольга КИВА
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Пьяную автолюбительницу в Хабаровском крае заставили работатьПьяную автолюбительницу в Хабаровском крае заставили работатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Амурского района упорно практикует вождение машины в нетрезвом виде. Женщину уже судили за это правонарушение в августе 2017 года. Тогда автолюбительница, видимо, не осознала происходящего. Через некоторое время она снова попала в поле зрения автоинспекторов.

- Фигурантка опять села на скамью подсудимых. На этот раз ее приговорили к обязательным работам и лишили права управлять автомобилем в течение полутора лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимально возможным наказанием для фигурантки могло быть лишение свободы на срок до двух лет. Согласно приговору, нарушительнице придется отработать только 60 часов. Остается надеяться, что автоледи все-таки одумается и больше не будет подвергать свою жизнь и жизни других людей опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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