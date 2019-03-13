2019-03-13T12:04:13+03:00
Общество

Студент с Сахалина за взятку хотел перевестись на третий курс

Парень не хотел сдавать экзамен и подбил преподавателя за отдельную плату поставить оценки в зачетке
Ольга КИВА
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Студент с Сахалина за взятку хотел перевестись на третий курсСтудент с Сахалина за взятку хотел перевестись на третий курсФото: Олег ЗОЛОТО
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Студент с Сахалина пойдет под суд. Молодой человек учился во Владивостоке, в этом же городе он встретится со служителями Фемиды. Парень решил максимально упростить процесс сдачи экзаменов. Он просто предложил преподавателю деньги за оценки, которые должны появиться в зачетке. При этом сам экзамен студент сдавать вообще не собирался. Таким образом юноша собирался перейти со второго курса на третий.

- В отношении молодого человека завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Расследование уже закончилось, материалы передали в суд на рассмотрение, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Предварительно известно, что студент успел перечислить на банковскую карту педагога 42 тысячи рублей. В отношении взяткополучателя также возбудили уголовное дело, расследование которого еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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