В подвале пятиэтажки в ЕАО пожарные потушили гору горящего мусора

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-13T13:09:03+03:00

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Помощь пожарных понадобилась обитателям пятиэтажки в поселке Хинганск. Как выяснилось позже, в подвале дома, расположенного на улице Ленина, горел мусор. Очаг возгорания огнеборцы нашли во время разведки помещений. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, не дав ему перекинуться на жилые помещения.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, эвакуация жильцов во время тушения не потребовалась. Потерпевших и погибших в результате происшествия нет. На данный момент сотрудники пожарной инспекции выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливают причины возгорания и виновных. В тушении участвовали огнеборцы шестой пожарно-спасательной части и местной добровольной пожарной команды, а также две единицы техники.

Жителям области напоминают, что в случае пожара нужно звонить 01 со стационарного устройства, 101 с сотового телефона. Также в регионе работает единый телефон доверия (42622) 23-9-99.

ИСТОЧНИК KP.RU