2019-03-13T12:16:01+03:00
Происшествия

Ушлые мошенники почти разрушили бизнес студента в Хабаровске

Они арендовали у парня игровую приставку, но возвращать ее не собирались
Ольга КИВА
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Ушлые мошенники почти разрушили бизнес студента в ХабаровскеУшлые мошенники почти разрушили бизнес студента в ХабаровскеФото: Иван ВИСЛОВ
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Студент в Хабаровске оказался жертвой мошенников. Парень наладил свой бизнес – сдавал в аренду игровые приставки желающим за 800 рублей в сутки. Однажды к нему обратились два клиента. Они взяли на время оборудование, но возвращать, как оказалось, его не собирались. Студент сам пытался дозвониться до горожан, но их номера уже были недоступны.

- Позже выяснилось, что лже-арендаторы не собирались использовать приставки по назначению. Они просто сдали их в комиссионный магазин, выручив в общей сложности за них 22 тысячи рублей. Похищенное имущество полицейские разыскали и вернули законному владельцу. А в отношении фигурантов завели уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Расследование этого преступления уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении. Если вину подозреваемых удастся доказать, то в качестве наказания им могут назначить штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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