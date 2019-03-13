В Хабаровском крае закрывают ледовые переправы

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-13T12:03:04+03:00

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В Хабаровском крае постепенно закрывают ледовые переправы. На сегодняшний день движение ограничили на шести временных дорогах. Из них пять находились на водоемах Хабаровского района и одна в Тугуро-Чумиканском. 31 ледовая переправа пока еще продолжает действовать.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, закрыли переправы в протоке «Мыс порт Поярков - остров Мостовой», а также временные дороги «село Виноградовка - остров Круглый», «село Осиновая речка - песчаная коса на протоке Амурская», через реку Уда в районе села Алгазея. Проезда больше нет по льду на реках Тунгуска и Кур.

Специалисты отмечают, что лед потерял свою прочность. Толщина у него до метра, но его структура стала рыхлой, есть промоины с открытой водой и трещины. По такому льду местами ходить опасно, не то что ездить.

Отметим, что ранее установленные знаки уже сняли, а вместо них установили информационные таблички о запрете выхода и выезда на водоемы. Жителей региона убедительно просят обращать внимание на запрещающие знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU