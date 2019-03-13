Goodbye, тополя: в Хабаровске полувековые деревья заменят ясенем и кленом

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-13T12:01:18+03:00

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Жители Хабаровска все чаще слышат звук работающей бензопилы – это трудятся озеленители. Специалисты спиливают отслужившее свое тополя, омолаживают деревья, которые еще во цвете лет, вырезают сухие сучья и ветви. Все это нужно делать, чтобы у зеленого убранства города был ухоженный и эстетичный вид.

- Для вырубки выбирают тополя, возраст которых превысил 50 лет. Кроме того, деревья чаще других пород поражается гнилью и грибковыми заболеваниями. К тому же во время сильных дождей есть риск, что упадет именно тополь, всегда большой. Вместо вырубленных тополей посадят липу, ясень, клены, рябину, орехи, дуб и хвойные породы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Специалисты отмечают, что все саженцы, которыми вскоре украсят улицы города, сильные и крепкие. Возраст каждого из них 7-8 лет. К слову, на улице Карла Маркса заменят 676 тополей, которые посадили в 60-х годах прошлого века, а на Уссурийском бульваре под «зачистку» попали 558 стволов.

ИСТОЧНИК KP.RU